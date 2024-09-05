ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси слышны взрывы, в Гомельском районе сбивают "Шахеды", - Беларускі Гаюн

Четверг 05 сентября 2024 02:16
UA EN RU
В Беларуси слышны взрывы, в Гомельском районе сбивают "Шахеды", - Беларускі Гаюн Фото: иранский дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 5 сентября Беларусь сбивает над своей территорией "Шахеды". Это те дроны, которые Россия запустила по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Белорусский Гаюн.

В частности, два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины. Это произошло примерно в 01:08. Известно, что "Шахеды" двигались в направлении Гомеля.

По информации Белорусский Гаюн, около 01:30 с аэродрома Барановичи подняли в небо дежурный истребитель.

Уже в 01:34 и 01:36 в Гомельском районе слышали два звука взрывов. По предварительной информации, люди слышат и видят антидроновую работу в небе над Беларусью.

Позже, в 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опубликовал видео, в котором, как утверждаются, пылает и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".

Обновлено в 02:22

Сообщается, что в 02:20 из Барановичей подряд второй истребитель военно-воздушных сил Беларуси. Самолет летит на юго-восток.

Россия атакует Украину дронами

Отметим, что в ночь с 4 на 5 сентября Россия атакует Украину ударными дронами. Из-за этого, по состоянию на момент публикации новости, в большинстве областей нашей страны объявлена тревога.

Кроме того, еще поздно вечером, в 23-05, Воздушные силы ВСУ предупреждали украинцев о взлете двух бортов Ту-22. Существует ли от них какая-то угроза, пока неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ