В Беларуси слышны взрывы, в Гомельском районе сбивают "Шахеды", - Беларускі Гаюн
В ночь на 5 сентября Беларусь сбивает над своей территорией "Шахеды". Это те дроны, которые Россия запустила по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Белорусский Гаюн.
В частности, два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины. Это произошло примерно в 01:08. Известно, что "Шахеды" двигались в направлении Гомеля.
По информации Белорусский Гаюн, около 01:30 с аэродрома Барановичи подняли в небо дежурный истребитель.
Уже в 01:34 и 01:36 в Гомельском районе слышали два звука взрывов. По предварительной информации, люди слышат и видят антидроновую работу в небе над Беларусью.
Позже, в 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опубликовал видео, в котором, как утверждаются, пылает и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".
Обновлено в 02:22
Сообщается, что в 02:20 из Барановичей подряд второй истребитель военно-воздушных сил Беларуси. Самолет летит на юго-восток.
Россия атакует Украину дронами
Отметим, что в ночь с 4 на 5 сентября Россия атакует Украину ударными дронами. Из-за этого, по состоянию на момент публикации новости, в большинстве областей нашей страны объявлена тревога.
Кроме того, еще поздно вечером, в 23-05, Воздушные силы ВСУ предупреждали украинцев о взлете двух бортов Ту-22. Существует ли от них какая-то угроза, пока неизвестно.
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