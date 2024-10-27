В Беларусь ночью залетели два "Шахеда", но один из них исчез, - "Гаюн"
В Беларусь в ночь на 27 октября залетели два российских "Шахеда". Однако один из них исчез и его до сих пор ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
По данным мониторинговой группы, ночью 27 октября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 2 российских "Шахеда".
Первый прошел по "коридору" Славутич-Чернобыль в 00:34-00:44. Еще один вошел в 00:36 в районе Лоева и держал северо-западный курс.
Известно, что дрон полетел вглубь страны и исчез. Это подтверждают и Воздушные Силы ВСУ, по информации которых один БПЛА полетел в направлении Беларуси.
Кроме этого, еще по меньшей мере 2 "Шахеда" держали курс в направлении Беларуси, двигаясь в районе Овруча и Припяти в 00:39. Однако зашли ли они дальше в Беларусь - неизвестно.
Отметим, что ночью дежурная авиация ВВС РБ не поднималась.
Атака дронов на Украине
В ночь на 27 октября российские войска совершили атаку на Украину, использовав 80 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила более 40 беспилотников.
Дроны запускали с трех разных направлений, причем больше всего уничтоженных беспилотников было зафиксировано в Киевской и Одесской областях.
В частности, под обстрелом оказалась Сумская область. В Роменском районе были повреждены энергетические объекты, из-за чего в Сумах исчезло электроснабжение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.