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В Беларусь ночью залетели два "Шахеда", но один из них исчез, - "Гаюн"

Украина, Воскресенье 27 октября 2024 16:47
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В Беларусь ночью залетели два "Шахеда", но один из них исчез, - "Гаюн" Фото: Во время атаки на Украину 2 "Шахеда" зашли в Беларусь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Беларусь в ночь на 27 октября залетели два российских "Шахеда". Однако один из них исчез и его до сих пор ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, ночью 27 октября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 2 российских "Шахеда".

Первый прошел по "коридору" Славутич-Чернобыль в 00:34-00:44. Еще один вошел в 00:36 в районе Лоева и держал северо-западный курс.

Известно, что дрон полетел вглубь страны и исчез. Это подтверждают и Воздушные Силы ВСУ, по информации которых один БПЛА полетел в направлении Беларуси.

Кроме этого, еще по меньшей мере 2 "Шахеда" держали курс в направлении Беларуси, двигаясь в районе Овруча и Припяти в 00:39. Однако зашли ли они дальше в Беларусь - неизвестно.

Отметим, что ночью дежурная авиация ВВС РБ не поднималась.

Атака дронов на Украине

В ночь на 27 октября российские войска совершили атаку на Украину, использовав 80 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила более 40 беспилотников.

Дроны запускали с трех разных направлений, причем больше всего уничтоженных беспилотников было зафиксировано в Киевской и Одесской областях.

В частности, под обстрелом оказалась Сумская область. В Роменском районе были повреждены энергетические объекты, из-за чего в Сумах исчезло электроснабжение.

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