В Беларусь ночью залетели два "Шахеда", но один из них исчез, - "Гаюн"

В Беларусь в ночь на 27 октября залетели два российских "Шахеда". Однако один из них исчез и его до сих пор ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белорусский Гаюн ".

По данным мониторинговой группы, ночью 27 октября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 2 российских "Шахеда".

Первый прошел по "коридору" Славутич-Чернобыль в 00:34-00:44. Еще один вошел в 00:36 в районе Лоева и держал северо-западный курс.

Известно, что дрон полетел вглубь страны и исчез. Это подтверждают и Воздушные Силы ВСУ, по информации которых один БПЛА полетел в направлении Беларуси.

Кроме этого, еще по меньшей мере 2 "Шахеда" держали курс в направлении Беларуси, двигаясь в районе Овруча и Припяти в 00:39. Однако зашли ли они дальше в Беларусь - неизвестно.

Отметим, что ночью дежурная авиация ВВС РБ не поднималась.