В СНБО объяснили, почему РФ запускает "Шахеды" в Беларусь
Россияне пытаются совершить провокацию. Именно поэтому их "Шахеды" залетают на территорию Беларуси.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Центра противодействий дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко написал в своем Telegram.
По его словам, такие действия российской армии являются попытками совершить провокацию у Мозырского НПЗ, чтобы в будущем обвинить Украину и требовать действий от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Русский дрон в это утро взорвался недалеко от Мозыря, в Калинковичах", - напомнил Коваленко.
Что предшествовало
Следует напомнить, что российские "Шахеды" уже неоднократно залетали на территорию Беларуси.
В последний раз, в ночь на 3 октября, по информации мониторингового канала "Белорусский Гаюн", российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе был вертолет с Лукашенко на борту.
А уже сегодня стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Поэтому населенный пункт остался без света.
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