"Шахеды" залетели в Беларусь во время пребывания в небе вертолета с Лукашенко, - Гаюн

Российские ударные дроны залетели в Беларусь в четверг, 3 октября. В этот момент в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговых групп, около 12:55 три дрона-камикадзе залетели из Черниговской области в Гомельскую область Беларуси.

Два "Шахеда" пересекли воздушное пространство в районе населенного пункта Новая Гута и двигались в направлении Гомеля. Еще один беспилотник залетел в Беларусь в районе населенного пункта Лоев и двигался в направлении Хойников.

В момент, когда "Шахеды" залетели в Беларусь, вертолет Лукашенко находился в небе. Вертолет летел южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, Лукашенко летал в город Микашевичи Брестской области.

Стоит отметить, что это не в первый раз российские дроны во время атак залетают в Беларусь. Несколько раз в Беларуси сбивали беспилотники РФ.