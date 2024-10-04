ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси взорвался российский дрон, пропал свет (видео)

Беларусь, Пятница 04 октября 2024 12:36
UA EN RU
В Беларуси взорвался российский дрон, пропал свет (видео) Фото: в Беларуси взорвался российский дрон, пропал свет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Калинковичах (Беларусь) взорвался российский "Шахед". В поселке пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн", "Белсат".

Так, 3 октября, около 5:00, жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Впоследствии эту информацию удалось подтвердить из нескольких источников, и выяснилось, что взрыв над Калинковичами был слышен около 4:55.

"За 12 минут до этого сообщалось о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движении в направлении Мозыря, проходя восточнее Наровли", - пишет "Гаюн".

Как уточнет мониторинговая группа, расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость - 200 км/ч).

"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиации ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась", - уточняет "Гаюн".

Как пишет "Белсат", после взрыва в Калинковичах пропал свет. При этом сдетонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО - неизвестно.

Залеты дронов РФ в Беларусь

Российские дроны-камикадзе начали залетать в Беларусь с середины июля. Впервые такой случай произошел 12 июля.

В общей сложности, как ранее подсчитал "Гаюн", минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль.

Причем, белорусские военные не только поднимали авиацию "вхолостую", сопровождая дроны, но и в конце августа в Беларуси впервые применили авиацию против российского БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине Дрони
NEWS
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Воронежской области
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Воронежской области
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России