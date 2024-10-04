В Беларуси взорвался российский дрон, пропал свет (видео)
В Калинковичах (Беларусь) взорвался российский "Шахед". В поселке пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн", "Белсат".
Так, 3 октября, около 5:00, жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Впоследствии эту информацию удалось подтвердить из нескольких источников, и выяснилось, что взрыв над Калинковичами был слышен около 4:55.
"За 12 минут до этого сообщалось о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движении в направлении Мозыря, проходя восточнее Наровли", - пишет "Гаюн".
Как уточнет мониторинговая группа, расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость - 200 км/ч).
"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиации ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась", - уточняет "Гаюн".
Как пишет "Белсат", после взрыва в Калинковичах пропал свет. При этом сдетонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО - неизвестно.
Залеты дронов РФ в Беларусь
Российские дроны-камикадзе начали залетать в Беларусь с середины июля. Впервые такой случай произошел 12 июля.
В общей сложности, как ранее подсчитал "Гаюн", минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль.
Причем, белорусские военные не только поднимали авиацию "вхолостую", сопровождая дроны, но и в конце августа в Беларуси впервые применили авиацию против российского БПЛА.
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