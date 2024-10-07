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Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси

Беларусь, Понедельник 07 октября 2024 20:42
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Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ "О прекращении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов". Он позволяет сбивать российские "Шахеды", которые залетают на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Лукашенко.

Как отмечается, документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексами, управление которыми осуществляют дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В соответствии с указом, правом на применение оружия и специальных средств для беспилотников наряду с военнослужащими и органов внутренних дел наделены также сотрудники других военизированных организаций.

В частности, дроны могут сбивать органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственную инспекцию по охране животного и растительного мира за Лукашенко, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и т.д.

Что предшествовало

Напомним, российские "Шахеды" уже не раз залетали на территорию Беларуси.

В частности, в ночь на 3 октября, по информации мониторингового канала "Белорусский Гаюн", российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко на борту.

В пятницу, 4 октября, стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Поэтому населенный пункт остался без света.

В то же время Беларусь решила умалчивать о фактах залета на ее территорию российских "Шахедов".

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