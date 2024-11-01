ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі підняли винищувач через російські "Шахеди", - моніторингові групи

П'ятниця 01 листопада 2024 01:18
UA EN RU
У Білорусі підняли винищувач через російські "Шахеди", - моніторингові групи Фото: (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військово-повітряні сили Білорусі у ніч проти 1 листопада підняли у повітря винищувач з аеродрому "Барановичі". Літак прямував у бік н.п. Хойники - Мозир, куди раніше рухалися російські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними цієї моніторингової групи, білоруський військовий літак піднявся у небо з "Барановичів" близько 01:40 за місцевим часом (00.40 за Києвом).

Зазначається, що винищувач ВПС РБ триває курс на південний схід країни.

Перед тим український ресурс "Радар" інформував, що група російських дронів-камікадзе, які окупанти запустили по Україні під час чергової повітряної атаки, зайшли у повітряний простір Білорусі.

Моніторингова група пише, що кілька російських Шахедів" залетіли у Білорусь в районі Любеча (Чернігівська область), та взяли північно-західний курс і стали прямувати на білоруські Хойники, а далі на Мозир (Гомельська область, РБ), а не у напрямку України.

У Білорусі підняли винищувач через російські &quot;Шахеди&quot;, - моніторингові групи

У Білорусі з аеродрому "Барановичі" був піднятий винищувач, який летить у напрямку Хойники-Мозир, де фіксували "Шахеди" (фото: google.com/maps)

Тут також варто додати, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ о 00.13 інформували про фіксацію російських ударних безпілотників в північній частині Чернігівської та Київської областей, й вони тримали курс на захід.

У Білорусі підняли винищувач через російські &quot;Шахеди&quot;, - моніторингові групи

Російські "Шахеди" залітають у Білорусь

Нагадаємо, російські ударні безпілотники типу "Шахед" вже неодноразово залітали на територію Білорусі.

Так, перед тим у Білорусь залетіли щонайменше два "Шахеди" у ніч проти 27 жовтня. Один російський дрон полетів углиб країни, та зник. Це ж підтверджують і Повітряні Сили ЗСУ.

А да день до цього, за даними "Беларускі Гаюн", до десятка російських "Шахедів" залетіли на територію Білорусі.

Також повідомлялося, що 5 жовтня у Білорусі було чути вибухи - в Гомельському районі збивали "Шахеди".

4 жовтня стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

А 3 жовтня з'явилася інформація, що "Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

До слова, 7 жовтня Лукашенко дозволив збивати "Шахеди", які залітають на територію Білорусі.

Додамо, нещодавно керівник Центру протидій дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зауважив, що росіяни намагаються здійснити провокацію - саме тому їх "Шахеди" залітають на територію Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Атака дронів
NEWS
"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський
"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна