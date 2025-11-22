У Трампа считают, что момент для заключения мира в Украине настал, - Politico

Мирный план США

Напомним, на днях издание Axios первым сообщило, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине. Его разрабатывал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.

Этот документ насчитывает 28 пунктов и согласно его условиям, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить армию, отказаться и дальнобойного вооружения и не только. В обмен страна получит гарантии безопасности на подобии НАТО.

По данным Sky News, на следующей неделе Зеленский и Трамп должны созвонится, чтобы обсудить этот план. Также не совсем ясно с так называемым "дедлайном". Politico пишет, что время есть до 24 ноября, хотя другие медиа и лично Трамп публично писали и говорили, что крайний срок подписания сделки - День благодарения, то есть четверг 27 ноября.

Стоит добавить, что вечером 21 ноября Трамп в очередной раз пообщался с журналистами в Белом доме. В ходе формата "вопрос-ответ" он сказал, что Зеленскому придется либо принять предложение, либо воевать дальше. К слову, о прекращении поддержки в случае, если Украина не подпишет соглашение - Трамп ничего не говорил. Он этот вопрос проигнорировал.

Сам Владимир Зеленский 21 ноября записал обращение к нации. В нем он сказал, что Украина сейчас может оказаться перед сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в ее истории.

Детально о том, что представляет из себя "мирный план" США - читайте в нашем материале.

Коррупционный скандал

Важно отметить, что информация о "мирном плане" появилась через небольшой промежуток после того, как в стране возник коррупционный сказал.

В частности, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме". В ней были замешаны бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич, два министра и ряд других должностных лиц.

К слову, 19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции из-за коррупционного скандала. В отставку в тот же день отправили министра энергетики Светлану Гринчук.

Подробнее об операции "Мидас" по коррупции в энергетике - читайте в отдельном материале РБК-Украина.