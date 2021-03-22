Заворушення під ОП та Київ у "червоній" зоні: новини за вихідні

З 23 березня в Києві вводять обмеження "червоної" зони, під Офісом президента сталися заворушення, суд заарештував майно та акції "Мотор Січі". Детальніше про те, що сталося на вихідних, 20-21 березня, - в матеріалі РБК-Україна

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Заворушення під ОП: в Києві пройшла акція на підтримку Стерненка

20 березня під Офісом президента відбулася акція на підтримку Стерненка. Учасники акції мітингували з плакатами з написами: "Сьогодні його - завтра всіх нас", "Ми не боїмося", "Свободу політв'язням" та інші. Також активісти кидали фаєри, петарди й шумові гранати. Після цього - облили будівлю Офісу президента фарбою, при цьому написавши "Волю Стерненко". Крім того, демонстранти підпалили табличку з написом "Офіс президента" та написали нецензурні вирази біля входу. Також активісти вибили скло у дверях будівлі Офісу президента і кинули туди фаєр.

Акція закінчилася феєрверками. Пізніше між правоохоронцями та учасниками демонстрації сталися сутички біля Печерського відділення поліції в Києві.

За фактом дій мітингувальників та завдаванню збитків будівлі ОП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці затримали одного з учасників протесту. Через заворушення в Раді ініціюють позачергове засідання.

Українським громадянам заборонили володіти землею в Криму, - указ Путіна

В окупованому Криму набув чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під його дію, належали іноземцям, більшість з них громадяни України.

В коментарі РБК-Україн спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що указ є юридично нікчемним. Це питання піднімуть під час засідання Кримської платформи.

Суд арештував майно та акції "Мотор Січі"

Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення накласти арешт на акції та майно АТ "Мотор Січ". Майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "Мотор Січ" повернуть українського народу в законний конституційний спосіб найближчим часом.

Нова пошта підняла ціни на доставку та пакування: які тепер тарифи

Нова пошта змінила вартість послуг на послуги доставки та пакування відправлень, і від 20 березня почали діяти вищі тарифи.

В компанії підвищення цін назвали незначним, і пояснили, що пішли на цей вимушений крок "у зв'язку зі зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією тощо". Читайте, як саме змінилися тарифи.

Після 6 тисяч років "сну". В Ісландії почав виверження вулкан

На півострові Рейкьянес в Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградалсфьяль. Це відбувається вперше за останні 800 років в регіоні.

Виверження йде через тріщину довжиною близько 500-700 метрів, лава розливається в межах 1 км.

"Динамо" обіграло "Рух" і збільшило відрив від "Шахтаря" в УПЛ

"Динамо" перемогло "Рух" в домашньому матчі 19-го туру Прем'єр-ліги. Після перемоги у "Динамо" - 46 очок і на міжнародний перерву команда Мірчі Луческу йде з семиочковым відривом від "Шахтаря", який програв у Харкові "Львову".

Україну накриють снігопади: куди повернеться зима

Наступного тижня погода в Україні знову погіршиться після потепління на вихідних. Так, у понеділок більшість областей країни засипатиме снігом.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.