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Кабмін перегляне обмеження по транспорту в "червоній" зоні

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 17:39
Кабмін перегляне обмеження по транспорту в "червоній" зоні Фото: пасажири в трамваї (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів перегляне обмеження щодо роботи громадського транспорту в "червоній" зоні карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Окремо на засіданні було розглянуто питання врегулювання роботи транспорту. Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення доручити Мінінфраструктури разом з МОЗ та іншими зацікавленими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в "червоній" зоні заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

Проте дозволено перевезення пасажирів:

  • легковими автомобілями у кількості не більше, ніж 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей,
  • службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування Нацполіції про маршрут,
  • спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури,
  • спецзалізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Нагадаємо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою. Однак з 23 березня у столиці будуть діяти обмеження "червоної" зони.

Крім того, влада Одеси вирішили почекати три дні для прийняття рішення про встановлення "червоної" зони.

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