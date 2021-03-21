Україну накриють снігопади: куди повернеться зима

Наступного тижня погода в Україні знову погіршиться після потепління на вихідних. Так, у понеділок більшість областей країни засипатиме снігом.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 22 березня

Завтра зима повернеться у Сумську, Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Вінницьку, Одеську, Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. У цих областях прогнозують сніг або мокрий сніг, а на решті території буде хмарно.

В країні похолодає. Вдень температура коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі термометри покажуть від 0 до -7 градусів.

Прогноз на 23 березня

У вівторок снігопади оминуть тільки Рівненську, Волинську, Львівську, Закарпатську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Решту територію продовжить засипати снігом.

Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі термометри покажуть від 0 до -5 градусів.

Прогноз на 24-25 березня

У середу та четвер синоптики прогнозують майже однакову погоду. Східні, південні та деякі центральні області накриють дощі з мокрим снігом, а на решті території буде хмарно з проясненнями.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +9, а вночі температура по Україні коливатиметься від +1 до -5.