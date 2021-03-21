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Україну накриють снігопади: куди повернеться зима

Новость на русском → Україна, Неділя 21 березня 2021 13:14
Україну накриють снігопади: куди повернеться зима Фото: снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня погода в Україні знову погіршиться після потепління на вихідних. Так, у понеділок більшість областей країни засипатиме снігом.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 22 березня

Завтра зима повернеться у Сумську, Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Вінницьку, Одеську, Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. У цих областях прогнозують сніг або мокрий сніг, а на решті території буде хмарно.

В країні похолодає. Вдень температура коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі термометри покажуть від 0 до -7 градусів.

Україну накриють снігопади: куди повернеться зима

Прогноз на 23 березня

У вівторок снігопади оминуть тільки Рівненську, Волинську, Львівську, Закарпатську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Решту територію продовжить засипати снігом.

Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі термометри покажуть від 0 до -5 градусів.

Україну накриють снігопади: куди повернеться зима

Прогноз на 24-25 березня

У середу та четвер синоптики прогнозують майже однакову погоду. Східні, південні та деякі центральні області накриють дощі з мокрим снігом, а на решті території буде хмарно з проясненнями.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +9, а вночі температура по Україні коливатиметься від +1 до -5.

Нагадаємо, сьогодні у Карпах прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Лавини можуть зійти на території трьох областей.

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