ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після 6 тис. років "сну". В Ісландії почав виверження вулкан

Новость на русском → Ісландія, П'ятниця 19 березня 2021 07:26
Після 6 тис. років "сну". В Ісландії почав виверження вулкан Фото: вулкан (pexels)
Автор: Даша Харченко

На півострові Рейкьянес в Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградалсфьяль. Це відбувається вперше за останні 800 років в регіоні.

Про це повідомляє Associated Press.

Вулкан Фаградалсфьяль не діяв 6 тисяч років.

Виверження йде через тріщину довжиною близько 500-700 метрів, лава розливається в межах 1 км.

Наголошується, що пробудження вулкана не загрожує населеним пунктам.

Нагадаємо, 10 березня найбільш потужний вулкан Євразії почав вивергатися на Камчатці. Ключевська сопка є найвищим активним вулканом у Євразії. Його відносна висота становить 4649 метрів.

Також 3 березня в Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів. При цьому стовпи попелу і газів досягали висоти 3500 метрів над рівнем моря. Крім того, на початку березня в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Исландия вулкан
NEWS
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні