Українським громадянам заборонили володіти землею в Криму, - указ Путіна
В окупованому Криму набув чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під його дію, належали іноземцям, більшість з них громадяни України.
Про це повідомляє РБК.
З 20 березня іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму.
Обмеження, зокрема, введено в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.
Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи.
Він запланований на серпень. Як заявили в Міністерстві закордонних справ, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.