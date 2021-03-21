"Шахтар" програв "Львову", що йде на останньому місці в УПЛ

Донецький "Шахтар" у 19-му турі української Прем'єр-ліги сенсаційно поступився "Львову". Львів'яни забили тричі, тоді як "гірники" лише два голи.

Старт поєдинку був за гравцями "Шахтаря". Ще до 10 хвилини міг двічі відрізнятися Мораєс. Однак потім включився і "Львів". Спершу Нич вийшов на "побачення" з воротарем донеччан Трубіним, але переграти голкіпера не зміг. А на 24-й хвилині львів'яни таки відзначилися. Шина з флангу віддав на Альваро, який відкрив рахунок в матчі - 1:0.

"Гірники" вже через 6 хвилин результат зробили рівним. Соломон з кута штрафного послав м'яч точно в сітку - 1:1.

На старті другої половини "Львів" знову вийшов вперед. Виправився за нереалізований момент на старті матчу Нич - 2:1.

І знову "Шахтарю" довелося чекати допомоги від Соломона. Ізраїльтянин змістився з флангу в центр і пробив в ближній кут - 2:2.

Але все ж останнє слово було за гравцями "Львова". На 72-й хвилині Шина втік від Матвієнко, а Трубін на виході зіграв не дуже вдало і збив бразильця - пенальті. Сам гравець "Львова" взявся бити одинадцятиметровий і не схибив - 3:2.

Під кінець матчу "гірники" влаштували навалу на ворота "Львова", проте хоча б зрівняти рахунок у матчі "Шахтарю" не вдалося.

У паралельному матчі "Динамо" обіграло "Рух" - 3:0 і збільшило відрив від "Шахтаря" до семи очок. При цьому скоротити відставання від "гірників" може "Зоря", яка сьогодні о 19:30 грає проти "Колоса". Також луганчани мають матч в запасі.