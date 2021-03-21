У Раді ініціюють позачергове засідання через заворушення під Офісом президента

Фракція "Слуги народу" ініціює позачергове засідання Верховної ради. Хочуть дати оцінку протесту, який відбувся під Офісом президента України від 21 березня

Про це повідомляє сайт партії "Слуга народу".

"Чекаємо рішучих, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів щодо встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності. Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків і прийняття постанови за оцінками цієї події, з завданнями конкретним міністрам і тому подібне", - сказано в заяві партії.

У своїй заяві "Слуга народу" підкреслила підтримку права людей на мирний протест, але засудила нанесений протестувальниками шкоди будівлі ВП.

Нагадаємо, Офіс президента оцінив збитки, який був нанесений будівлі під час вчорашніх заворушень на Банковій в Києві. Збиток оцінюють приблизно в 2 мільйони гривень, однак ця сума може зрости.

Нагадаємо, вчора під Офісом президента проходила акція у підтримку активіста Сергія Стерненко, однак вона переросла в заворушення. Учасники акції пошкодили будівля Офісу президента, зокрема, розбили скло і підпалили табличку.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу і затримала одного з учасників акції.

Сьогодні затриманому протестувальника пред'явили звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив скло на дверях Офісу президента.