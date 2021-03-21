"Динамо" обіграло "Рух" і збільшило відрив від "Шахтаря" в УПЛ
"Динамо" перемогло "Рух" в домашньому матчі 19-го туру Прем'єр-ліги. Перемога дозволила збільшити відрив на першому місці від "Шахтаря".
Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Гра не була багатою на моменти, але "Динамо" могло відкрити рахунок значно раніше, ніж у другому таймі. Кияни отримали право виконати пенальті за гру рукою футболіста "Руху" у штрафному, але Карлос Де Пена погано виконав пенальті і його удар відбив воротар "Руху" Олександр Бандура.
У цілому гра здавалася і безгольовою нічиєю, але "Динамо" у другому таймі додало і ефективно використовувало персональні помилки суперників у захисті. Олександр Караваєв забив у цій грі перші свої два голи за "Динамо", а між ними відзначився повернувся до складу біло-синіх бразилець Сідклей.
Після перемоги у "Динамо" - 46 очок і на міжнародний перерву команда Мірчі Луческу йде з семиочковым відривом від "Шахтаря", який програв у Харкові "Львову".
Нагадаємо, "Динамо" і "Шахтар" вилетіли з Ліги Європи. Кияни програли за сумою двох матчів "Вільярреалу", а "гірники" - "Ромі" свого колишнього тренера Паулу Фонсеки.