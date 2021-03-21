"Динамо" обіграло "Рух" і збільшило відрив від "Шахтаря" в УПЛ

Гра не була багатою на моменти, але "Динамо" могло відкрити рахунок значно раніше, ніж у другому таймі. Кияни отримали право виконати пенальті за гру рукою футболіста "Руху" у штрафному, але Карлос Де Пена погано виконав пенальті і його удар відбив воротар "Руху" Олександр Бандура.

У цілому гра здавалася і безгольовою нічиєю, але "Динамо" у другому таймі додало і ефективно використовувало персональні помилки суперників у захисті. Олександр Караваєв забив у цій грі перші свої два голи за "Динамо", а між ними відзначився повернувся до складу біло-синіх бразилець Сідклей.

Після перемоги у "Динамо" - 46 очок і на міжнародний перерву команда Мірчі Луческу йде з семиочковым відривом від "Шахтаря", який програв у Харкові "Львову".