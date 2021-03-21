Папа Римський попередив, що "мафія" у всьому світі намагається нажитись на пандемії 

Папа Римський Франциск виступив проти організованої злочинності під час свого звернення у неділю. Він попередив, що "мафія" у всьому світі бере участь у зусиллях, щоб нажитися на пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters .

Звернення понтифіка присвячувалося італійському Дню пам’яті жертв організованої злочинності.

"Мафія існує в різних частинах світу, і, скориставшись пандемією, вона збагачується за допомогою корупції", - сказав він.

Папа Римський закликав згадати всіх жертв пандемії і "відновити відданість боротьбі з мафію".

У грудні співробітники Інтерполу попередили, що члени організованих злочинних груп можуть намагатися викрасти партії вакцин проти COVID-19 або спробувати продати шахрайські вакцини на чорному ринку.

У березні південноафриканська поліція вилучила сотні підроблених вакцин і заарештувала чотирьох підозрюваних.