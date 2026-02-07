Белгород снова погрузился во тьму: по ТЭЦ "Луч" прилетели ракеты

Вечером в субботу, 7 февраля, Белгород подвергся атаке неизвестных ракет. После ударов в городе возник блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские Telegram-каналы.

Примерно после 19:00 в канале "Пепел Белгород" написали, в городе прогремели взрывы на фоне угрозы ракетной атаки. После этого в Белгороде и Белгородской округе пропал свет.

Фото: блэкаут в Белгороде (t.me/belpepel)

По данным "Пепла", не менее двух ударов было по электроподстанции "Белгород" на улице Сторожевая, а также была атакована ТЭЦ "Луч".

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре в результате чего возникли повреждения. Также он сказал, что это якобы уже вторая атака за день.

На данный момент российские паблики пишут, что в Белгороде уже начинают восстанавливать свет.