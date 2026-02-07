ua en ru
Белгород снова погрузился во тьму: по ТЭЦ "Луч" прилетели ракеты

Суббота 07 февраля 2026 20:24
Белгород снова погрузился во тьму: по ТЭЦ "Луч" прилетели ракеты Фото: губернатор региона подтвердил повреждение энергетики (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в субботу, 7 февраля, Белгород подвергся атаке неизвестных ракет. После ударов в городе возник блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские Telegram-каналы.

Читайте также: Тверскую и Саратовскую области атаковали дроны: горит химзавод, под удар попала нефтебаза

Примерно после 19:00 в канале "Пепел Белгород" написали, в городе прогремели взрывы на фоне угрозы ракетной атаки. После этого в Белгороде и Белгородской округе пропал свет.

Фото: блэкаут в Белгороде (t.me/belpepel)

По данным "Пепла", не менее двух ударов было по электроподстанции "Белгород" на улице Сторожевая, а также была атакована ТЭЦ "Луч".

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре в результате чего возникли повреждения. Также он сказал, что это якобы уже вторая атака за день.

На данный момент российские паблики пишут, что в Белгороде уже начинают восстанавливать свет.

Блэкауты в России

Напомним, вечером 5 февраля Белгород тоже подвергся ракетной атаке, в результате чего по всей области начались отключения света, тепла и воды.

Несколькими днями ранее, 3 февраля, в городе тоже прогремела серия взрывов. После этого жители столкнулись с перебоями света и подачей воды.

Также мы писали, что в ночь на 25 января сразу три российских города столкнулись с блэкаутами, а именно - Белгород, Таганрог и Пермь.

К слову, 23 января стало известно, что российский бомбардировщик "уронил" на Белгород авиабомбу ФАБ-500.

