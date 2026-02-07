ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Тверскую и Саратовскую области атаковали дроны: горит химзавод, под удар попала нефтебаза

Суббота 07 февраля 2026 05:04
UA EN RU
Тверскую и Саратовскую области атаковали дроны: горит химзавод, под удар попала нефтебаза Фото: губернатор Тверской области подтвердил атаку на предприятие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 февраля неизвестные дроны атаковали Тверскую и Саратовскую области. В результате ударов загорелся химзавод, а также могла быть атакована нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по публикациям, россияне примерно в 02:50 (по киевскому времени) жаловались на взрывы в Твери и Тверской области.

В это же время время в соцсетях начали распространяться кадры, на которых видно зарево. По утверждению местных жителей, в населенном пункте Редкино был атакован Редкинский опытный химический завод.

Как известно, данное предприятие производит специальные химические компоненты, в том числе для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы). Продукция завода использовалась в военных и двойного назначения программах РФ.

Чуть позже врио губернатор региона Виталий Королев подтвердил атаку и возгорание на одному из предприятий. Но на каком именно заводе пожар - он не уточнил.

Также спустя некоторое время в пабликах появились кадры, на которых, как утверждается, под удар дронов в Саратовской области попала нефтебаза. Однако, где это точно произошло - информации так и нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
В Бурштыне и Виннице прогремели взрывы: россияне ударили ракетами
В Бурштыне и Виннице прогремели взрывы: россияне ударили ракетами
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ