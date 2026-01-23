ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне "уронили" полутонную авиабомбу на Белгород, - СМИ

Белгород, Пятница 23 января 2026 19:36
UA EN RU
Россияне "уронили" полутонную авиабомбу на Белгород, - СМИ Фото: в Белгороде образовалась воронка после падения авиабомбы (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

На Белгород несколько дней назад упала авиабомба ФАБ-500. Ее "уронил" российский бомбардировщик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

21 января губернатор Белгородской области написал о том, что в Белгороде на улице Губкина "была обнаружена воронка от боеприпаса". Но он не уточнил, как она там появилась.

Источники ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказали, что на город упала полутонная авиабомба. Она не взорвалась, но пробила воронку в земле глубиной в 20 метров. Бомба упала рядом с домом.

После такого ЧП из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек, в том числе 272 ребенка. Из них 43 жителя отправили в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

На месте происшествия работала саперная группа, а полиция перекрыла движение. В итоге бомбу извлекли и доставили на местный полигон, чтобы уничтожить ее.

Россияне "роняют" авиабомбы на Белгородскую область

Напомним, еще в ноябре прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора местной жительницы.

Она утверждала, что российские бомбардировщики сбросили на Белгородскую область восемь управляемых авиабомб за 11 дней.

В ГУР объяснили, что из-за технических неполадок часть бомб не достигает целей в Украине и падает на населенные пункты приграничных районов России.

По данным ASTRA, с января по сентябрь прошлого года россияне "уронили" более сотни КАБов на собственную территорию и временно оккупированные районы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авиаудары Война в Украине Белгород
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов