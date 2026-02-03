ua en ru
Часть Белгорода погрузилась во тьму, россияне жаловались на взрывы (видео)

Белгород, Вторник 03 февраля 2026 20:53
Часть Белгорода погрузилась во тьму, россияне жаловались на взрывы (видео) Иллюстративное фото: в Белгороде пожаловались на атаку (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Белгороде начались проблемы с электро- и водоснабжением. Это произошло после серии взрывов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные Telegram-каналы.

Читайте также: Россияне "потеряли" авиабомбу и устроили блэкаут в Белгороде

Около 19:00 в Белгороде и части Белгородской области объявили ракетную опасность. Буквально через несколько минут в сети начали появляться сообщения о том, что в части Белгорода пропал свет, похожая проблема наблюдалась и в некоторых районах области.

Также местные жители жаловались на проблемы со связью.

Затем в "Белоблводоканале" написали о том, что все водозаборы в Белгороде были обесточены.

Губернатор Белгородской области рассказал, что украинские воины якобы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.

"Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте", - уточнил он.

Также Гладков признал, что "есть повреждения энергосистемы".

Стоит заметить, что официальные представители Украины пока не комментировали эти слухи.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 3 февраля, российские оккупанты нарушили "энергетическое перемирие" с Украиной. Враг нанес массированный удар по ряду энергообъектов.

Примечательно, что россияне ударили по теплу и свету в самые холодные дни этой зимы.

В результате атаки более тысячи домов в Киеве остались без отопления. Мэр Виталий Кличко рассказал, что враг серьезно повредил объект, который обеспечивал теплом большое количество многоэтажек на левом берегу.

Детальнее о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.

