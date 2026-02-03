Часть Белгорода погрузилась во тьму, россияне жаловались на взрывы (видео)

В Белгороде начались проблемы с электро- и водоснабжением. Это произошло после серии взрывов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные Telegram-каналы.

Около 19:00 в Белгороде и части Белгородской области объявили ракетную опасность. Буквально через несколько минут в сети начали появляться сообщения о том, что в части Белгорода пропал свет, похожая проблема наблюдалась и в некоторых районах области.

Также местные жители жаловались на проблемы со связью.

Затем в "Белоблводоканале" написали о том, что все водозаборы в Белгороде были обесточены.

Губернатор Белгородской области рассказал, что украинские воины якобы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.

"Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте", - уточнил он.

Также Гладков признал, что "есть повреждения энергосистемы".

Стоит заметить, что официальные представители Украины пока не комментировали эти слухи.