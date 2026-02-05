ua en ru
Россияне пожаловались на прилет ракет в Белгороде: в области отключают свет, тепло и воду

Четверг 05 февраля 2026 23:43
Россияне пожаловались на прилет ракет в Белгороде: в области отключают свет, тепло и воду Фото: в регионе после ударом возникли проблемы со светом, теплом и водой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 5 февраля, российский Белгород подвергся ракетной атаке. После удара в области начались отключения электроэнергии, тепла и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по информации пабликов, ракетный обстрел произошел примерно в 22:55. По словам очевидцев, по территории местной подстанции было пять прилетов.

Согласно данным Telegram "Пепел Белгород", под обстрел якобы попала электроподстанция "Фрунзенская" в селе Драгунское Белгородского района, которую сегодня 5 февраля, уже пытались атаковать неизвестные дроны. Кроме того, позже паблик начал писать, что ракеты летели в направлении ТЭЦ "Белгород".

По информации местных Telegram-каналов, после ракетных ударов в части Белгорода пропал свет, начались проблемы с отоплением, и даже не работает телевидение. В комментариях к постам россияне жалуются, что отключения света, тепла и воды начались даже в области.

Власти пока никаких официальных комментариев не давали.

Блэкауты в РФ

Напомним, 3 февраля в Белгороде и части области тоже возникли проблемы с электроэнергией и водой. Это произошло после серии взрывов на фоне ракетной опасности.

В ночь на 25 января Белгород, Таганрог и Пермь также погрузились в тьму. Утверждалось, что неизвестные ракеты прилетели по энергетике.

Кроме того, 20 января Орел и Белгород тоже были атакованы неизвестными дронами и ракетами. В обеих городах люди столкнулись с перебоями со светом.

