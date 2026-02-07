ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Бєлгород знову поринув у темряву: по ТЕЦ "Луч" прилетіли ракети

Субота 07 лютого 2026 20:24
UA EN RU
Бєлгород знову поринув у темряву: по ТЕЦ "Луч" прилетіли ракети Фото: губернатор регіону підтвердив пошкодження енергетики (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Увечері в суботу, 7 лютого, Бєлгород зазнав атаки невідомих ракет. Після ударів у місті виник блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Тверську і Саратовську області атакували дрони: горить хімзавод, під удар потрапила нафтобаза

Приблизно після 19:00 у каналі "Пепел Бєлгород" написали, що в місті прогриміли вибухи на тлі загрози ракетної атаки. Після цього в Бєлгороді та Бєлгородській окрузі зникло світло.

Фото: блекаут у Бєлгороді (t.me/belpepel)

За даними "Попелу", щонайменше два удари було завдано по електропідстанції "Бєлгород" на вулиці Сторожова, а також було атаковано ТЕЦ "Луч".

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що атака була по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого виникли пошкодження. Також він сказав, що це нібито вже друга атака за день.

Наразі російські пабліки пишуть, що в Бєлгороді вже починають відновлювати світло.

Блекаути в Росії

Нагадаємо, увечері 5 лютого Бєлгород теж зазнав ракетної атаки, унаслідок чого в усій області почалися відключення світла, тепла і води.

Кількома днями раніше, 3 лютого, у місті теж прогриміла серія вибухів. Після цього жителі зіткнулися з перебоями світла і подачею води.

Також ми писали, що в ніч на 25 січня одразу три російські міста зіткнулися з блекаутами, а саме - Бєлгород, Таганрог та Пермь.

До слова, 23 січня стало відомо, що російський бомбардувальник "впустив" на Бєлгород авіабомбу ФАБ-500.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бєлгородська область Блекаут Бєлгород
Новини
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ