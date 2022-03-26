Ми всі одне ціле: Байден застеріг Росію від атаки на НАТО

Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера у Варшаві.