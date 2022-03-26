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Ми всі одне ціле: Байден застеріг Росію від атаки на НАТО

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Варшава, Субота 26 березня 2022 19:39
Ми всі одне ціле: Байден застеріг Росію від атаки на НАТО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера у Варшаві.

"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США.

Зазначимо, що Статут НАТО передбачає, що напад на одну країну Альянсу - це напад на все НАТО. Стаття 5 цього статуту передбачає, що у війну повинні вступати всі країни НАТО.

Нагадаємо, напередодні у Білому домі заявляли, що США не виключають напад Росії на територію НАТО.

Водночас генеральний секретар НАТО заявляв, що вважає війну між Альянсом та Росією малоймовірною.

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НАТО Російська Федерація Джозеф Байден
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