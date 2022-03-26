Росія придушила у себе демократію і намагається зробити це в інших місцях, - Байден

Президент США, Джо Байден, виступив з великою промовою у Варшаві. Він зачіпав етнічну солідарність і демократію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У суботу, 26 березня, Президент США виступив з великою промовою у Варшаві. Він заявив, що росіяни фальшиво говорять про етнічну Солідарність, а Солідарність, а самі вирішили денацифікувати Україну.

"Сьогодні Росія у себе придушила демократію і намагається зробити це в інших місцях."- сказав Байден.

Так само Президент США додав, що мета Путіна - повалити Зеленського, якого обрали демократичним шляхом.