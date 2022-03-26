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Росія придушила у себе демократію і намагається зробити це в інших місцях, - Байден

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Варшава, Субота 26 березня 2022 19:57
Росія придушила у себе демократію і намагається зробити це в інших місцях, - Байден Фото: Джо Байден (gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

Президент США, Джо Байден, виступив з великою промовою у Варшаві. Він зачіпав етнічну солідарність і демократію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У суботу, 26 березня, Президент США виступив з великою промовою у Варшаві. Він заявив, що росіяни фальшиво говорять про етнічну Солідарність, а Солідарність, а самі вирішили денацифікувати Україну.

"Сьогодні Росія у себе придушила демократію і намагається зробити це в інших місцях."- сказав Байден.

Так само Президент США додав, що мета Путіна - повалити Зеленського, якого обрали демократичним шляхом.

Нагадаємо, що Байден зустрівся з Міністром закордонних справ і міністром оборони України.

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