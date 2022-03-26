ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден назвав Путіна "м'ясником"

Новость на русском →
Варшава, Субота 26 березня 2022 17:11
Байден назвав Путіна "м'ясником" Фото: Байден назвав Путіна "м'ясником" (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником". Заява була зроблена після візиту до українських біженців у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Під час короткої сесії питань на стадіоні "Народовий" Байден розповів, як він бував у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".

"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі", - сказав він.

Він додав: "кожен з цих дітей сказав щось на кшталт:" Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну