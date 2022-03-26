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Росія сконцентрувалася на спробі захоплення східної частини України, - Reuters

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Субота 26 березня 2022 02:35
Росія сконцентрувалася на спробі захоплення східної частини України, - Reuters Фото: російські військові (Getty Images )
Автор: Володимир Костирін

Росія після провалу плану про бліцкриг в Україні, зіткнувшись із запеклим опором, тепер може переключити увагу на більш обмежені цілі, і намагатиметься захопити східні регіони країни. Такі висновки роблять у Міністерстві оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив агентству високопоставлений представник Пентагону, РФ віддає пріоритет Донбасу на сході України, а не Києву, що може бути спробою створити важелі впливу на переговорах і відрізати ЗСУ на сході від решти країни.

Напередодні в Москві заявили, що перша фаза її військової "операції" в основному завершена, і вона зараз буде зосереджена на захопленні Донецької та Луганської областей.

Високопоставлений американський чиновник припустив, що дії Росії в цих регіонах в цілому підтверджують заяву Москви.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу, і ми згодні з цим", - сказав він журналістам на умовах анонімності.

Також чиновник з Пентагону зазначив, що окупований 24 лютого Херсон, судячи з усього, не знаходиться вже під таким міцним контролем РФ, як раніше.

За словами чиновника, російські війська в основному застрягли навколо Києва і займають оборонні позиції.

Представник Міноборони США зазначив, що бойова міць РФ в Україні становила близько 85-90% від її рівня до вторгнення.

У Пентагоні також розповіли, що вперше у Штатів з'явилися дані про те, що Росія сподівається залучити свої війська з Грузії для підтримки підрозділів в Україні. Чиновник допустив, що їх можуть відправити на Донбас.

Раніше про початок Росією перекидання військ з Грузії в Україну як підкріплення з посиланням на заяву Пентагону писали й інші впливові зарубіжні ЗМІ.

Також в американській пресі повідомляли про дані Пентагону, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном, і в місті та області ведуться запеклі бої.

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