Все тільки починається. Росія хоче атакувати Польщу, країни Балтії і Казахстан, - Подоляк
Російська Федерація не має наміру зупинятися на Україні і хоче атакувати Польщу, країни Балтії і Казахстан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії і Казахстан в рамках глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Все тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - написав Подоляк.
Нагадаємо, Подоляк заявив, що за місяць війни Україна показала, що вона велика і потужна нація.
Раніше Подоляк говорив, що Європа повинна усвідомити, що це тільки початок загарбницького шляху Російської Федерації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.