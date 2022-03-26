Зеленський про загрозу дефіциту їжі: Україні вистачить продовольства, але відсутність експорту вдарить по багатьом народам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна один з найважливіших експортерів продовольства. Однак відсутність експорту через вторгнення Росії вдарить по багатьом народам.

"Україна - один з найважливіших експортерів продовольства: пшениця, рослинна олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни. Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу. Зараз, коли світові ринки ще не оговталися від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство ніхто не застрахований і неможливо застрахуватися, якщо їжі не буде просто фізично", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що російські війська мінують українські поля і підривають аграрну техніку.

"Російські війська минуть поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Навіщо вони це роблять? Нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьом народам... ми всі разом повинні не допустити дефіциту їжі через цю війну". - заявив президент.