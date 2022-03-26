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Росія при загрозі може застосувати ядерну зброю. Але вважає за краще переговори, - Медведєв

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Москва, Субота 26 березня 2022 08:36
Росія при загрозі може застосувати ядерну зброю. Але вважає за краще переговори, - Медведєв Фото: заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація може застосувати ядерну зброю при загрозі своїй безпеці. Але вважає, що дипломатичні переговори є найправильнішим шляхом, у тому числі щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва для "РИА Новости".

"Росія - не звичайна держава, а держава, яка є постійним членом Радбезу ООН... Росія є ядерною державою, володарем найбільш потужного запасу ядерної зброї, стратегічного арсеналу. Природно, ніхто нікому нічим не загрожує... Стратегічний потенціал нашої країни було переведено в особливий режим, просто щоб всі розуміли ті загрози, з якими зіткнуться інші держави, якщо спробують вплинути на курс нашої країни", - зазначив він.

За його словами, є документ, в якому вказані підстави, при якому Росія залишає за собою право використовувати ядерну зброю.

"Перше - це коли по Росії завдано ракетного удару з використанням засобів ядерного ураження. Другий випадок - інше застосування ядерної зброї проти РФ або її союзників. Третій випадок - це посягання на критичну інфраструктуру, в результаті якого паралізована діяльність наших ядерних сил стримування. І четвертий - це коли скоєно акт агресії проти РФ або її союзників, в результаті якого під загрозою поставлено саме існування цієї країни. Навіть без застосування ядерної зброї", - підкреслив Медведєв.

Що стосується України, то на його думку, найправильнішим шляхом є переговори.

"Очевидно, що ми виходимо з того, що переговори, дипломатичні зусилля в найскладніших ситуаціях типу тієї, яка складається навколо України, - це все одно найкращий і правильний шлях. Інша справа, що не завжди ці переговори досягають успіху, але потрібно цим шляхом йти", - додав він.

Нагадаємо, раніше посол Росії в ООН Дмитро Полянський заявляв, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "провокацій НАТО".

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Дмитро Медведєв Російська Федерація Ядерна зброя
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