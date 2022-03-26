Зеленський закликав до реформи механізмів ООН: щоб той, хто у 28 разів більше, не дозволяв собі все

Сьогодні, 26 березня президент України Володимир Зеленський виступив на 20-му Дохійському міжнародному форумі. Він закликав до створення реальної реформи механізмів ООН для гарантування безпеки країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку, щоб той, хто у 28 разів більше не думав, що може дозволити собі все що завгодно і щоб ядерний статус не слугував державі дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", - сказав Зеленський.

Зазначимо, під час свого звернення Зеленський також заявив, що Україна один з найважливіших експортерів продовольства. Однак відсутність експорту через вторгнення Росії вдарить по багатьох народах.

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