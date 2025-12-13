"Много людей этого хотят": Трамп сделал новое заявление о "мирном плане" для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на всю сложность, мирная сделка по Украине могла бы сработать. Он подчеркнул, что многие люди хотят увидеть, как это работает.

В ходе общения с журналистами Трамп отметил, что в достижении мира в Украине есть "значительный прогресс".

"Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", - сказал он на один из вопросов по Украине.

Также у Трампа спросили, как будет работать "свободная экономическая зона" на Донбассе и других землях, которые захватила Россия. На это он отвечать ничего не стал.

"Я не хочу сейчас об этом говорить. Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать. И много людей хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу сделать - остановить гибель 25 тысяч человек в месяц", - сказал Трамп.