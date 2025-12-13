"Много людей этого хотят": Трамп сделал новое заявление о "мирном плане" для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на всю сложность, мирная сделка по Украине могла бы сработать. Он подчеркнул, что многие люди хотят увидеть, как это работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с журналистами Трамп отметил, что в достижении мира в Украине есть "значительный прогресс".
"Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", - сказал он на один из вопросов по Украине.
Также у Трампа спросили, как будет работать "свободная экономическая зона" на Донбассе и других землях, которые захватила Россия. На это он отвечать ничего не стал.
"Я не хочу сейчас об этом говорить. Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать. И много людей хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу сделать - остановить гибель 25 тысяч человек в месяц", - сказал Трамп.
Мирный план США и Донбасс
Напомним, что на данном этапе США, Украина и Европа продолжают работать над мирный планом и обсуждают три ключевых инициативы: рамочный документ, сделку о гарантиях безопасности и документ, определяющий принцип восстановления после войны.
В то же время самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса, который Вашингтон требует отдать, а Украина отвергает подобные предложения.
Отметим, что по данным Politico, лидеры Европы рассматривают возможность создания 40-километровой зоны между линиями фронта Украины и РФ в рамках мирной сделки.
Согласно идее Европы, после создания такой зоны туда намерены отправить миротворцев, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня. При этом пока неясно, сколько таких миротворцев нужно направить в нашу страну.
Кроме того, Le Monde 12 декабря написало, что Украина якобы согласилась на создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе. Но позже советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг это.
Он пояснил, что речь идет не о согласии Украины, а о том, что теоретически могут обсуждаться различные модели безопасности. Но все будет зависеть от деталей, механизмов контроля и юридических гарантий.
Также добавим, что вчера помощник Путина Юрий Ушаков предположил, что после прекращения огня на Донбассе может не быть ни украинских, ни российских войск. Правда, сразу же возник нюанс. Вместо этого, по его словам, там будет Росгвардия.