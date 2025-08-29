В Европе предлагают создать 40-километровую буферную зону между Украиной и РФ, - Politico

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российской и украинской линиями фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

По словам пяти европейских дипломатов, это предложение является одним из нескольких, которые рассматривают военные и гражданские чиновники относительно послевоенного сценария или сценария прекращения огня в Украине.

Идея заключается в создании демилитаризованной территории, где могли бы работать миротворческие контингенты для надзора за прекращением огня.

Но чиновники расходятся во мнениях относительно того, насколько глубокой может быть фактическая зона и сколько военнослужащих понадобится для ее патрулирования. Сейчас обсуждается цифра от 4 тысяч до 60 тысяч военных.

Пока страны еще не взяли на себя никаких обязательств, а президент Дональд Трамп вообще отказался от потенциального присутствия американских войск.

Также неизвестно, одобрит ли Киев этот план, поскольку он, вероятно, будет сопровождаться территориальными уступками.

"Они хватаются за соломинку, - прокомментировал инициативу бывший чиновник Пентагона, курировавший политику Европы и НАТО при администрации Обамы, Джим Таунсенд. - Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей помешают им вторгнуться в Украину, то они ошибаются".