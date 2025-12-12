Украина готова согласиться на "демилитаризованную зону" на Донбассе, - Le Monde

Украина готова согласиться на создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, что является важной территориальной уступкой для завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

По информации источников издания, Киев соглашается на создание так называемой демилитаризованной зоны по обе стороны линии разграничения, что является одним из ключевых пунктов переговоров с США. Эта уступка также одобрена Европой.

Она включена в пересмотренный американский мирный план, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским, который был направлен президенту США Дональду Трампу в среду вечером.

В разработке этого "предложения" также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По мнению Киева, эта демилитаризованная зона заставит украинские и российские войска вывести свои силы по обе стороны нынешней линии фронта на Донбассе. Этот стратегический регион, горнодобывающий бассейн, к которому Россия стремится с 2014 года, может попасть под надзор международных сил, в частности Соединенных Штатов, чтобы предотвратить любую дальнейшую российскую агрессию.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что еще нужно определить, какое вооружение выводить и какие полномочия будут иметь на месте международные миссии наблюдения. В идеале Украина хотела бы видеть в их составе США - для обеспечения контроля, разведки и соблюдения договоренностей.