"Войск не будет": у Путина заявили о возможном "полицейском контроле" на Донбассе
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков предположил, что после прекращения огня на Донбассе может не быть ни украинских, ни российских войск, но будет Росгвардия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ушакова, которое цитируют российские СМИ.
Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о референдуме по выводу украинских войск с Донбасса, он заявил, что Донбасс якобы является российской территорией и он якобы будет под контролем администраций РФ.
"Если не путем переговоров, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск", - сказал Ушаков.
Помощник российского диктатора предположил, что на Донбассе якобы "не будет российских или украинских войск".
"Возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - заявил Ушаков.
Демилитаризованная зона на Донбассе
Напомним, французское издание Le Monde написало, что Украина якобы согласилась на условия по формированию "демилитаризованной зоны", но при условии отвода войск с обеих сторон. Эту ключевую для потенциального мирного соглашения уступку со стороны Украины также якобы одобрили европейские лидеры.
Однако в Офисе президента Украины опровергли эту информацию.
Там пояснили, что советник главы ОП Михаил Подоляк говорил французскому изданию, не о согласии Украины, а о том, что теоретически могут обсуждаться различные модели безопасности - но все зависит от деталей, механизмов контроля и юридических гарантий.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что услышал все предложения американской стороны и фактически через них - российской по территории Донетчины.
По его словам, эти подходы точно не отвечают интересам Украины, однако диалог необходимо продолжать и искать адекватные решения.
Президент пояснил, что речь идет о различных моделях отвода войск - например, симметричное удаление на 5 или 10 километров с обеих сторон, а также о необходимости международного мониторинга, как это происходит во многих конфликтах.