Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)

В пятницу, 12 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В результате атаки поврежден паром под флагом Турции и возник пожар на одном из судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram .

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что это в очередной раз доказывает, что РФ не только не воспринимает серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и пытается уничтожить нормальную жизнь в Украине.

"Сейчас в Одессе и Черноморске делается все для защиты жизни. Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины", - подчеркнул лидер страны.

Кулеба сообщил, что в Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно без пострадавших. Он добавил, что на борту одного из судов возник пожар.

В Одесском порту ранен работник частной компании, он получает медицинскую помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель.

"Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, которая обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков", - отметил министр.

Он рассказал, что сейчас проводится оценка состояния объектов и судов. Уже начались восстановительные мероприятия во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами.