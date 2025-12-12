ua en ru
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)

Украина, Пятница 12 декабря 2025 19:15
UA EN RU
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео) Фото: в результате атаки поврежден турецкий паром и возник пожар на одном из судов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

В пятницу, 12 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В результате атаки поврежден паром под флагом Турции и возник пожар на одном из судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что это в очередной раз доказывает, что РФ не только не воспринимает серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и пытается уничтожить нормальную жизнь в Украине.

"Сейчас в Одессе и Черноморске делается все для защиты жизни. Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины", - подчеркнул лидер страны.

Кулеба сообщил, что в Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно без пострадавших. Он добавил, что на борту одного из судов возник пожар.

В Одесском порту ранен работник частной компании, он получает медицинскую помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель.

"Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, которая обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков", - отметил министр.

Он рассказал, что сейчас проводится оценка состояния объектов и судов. Уже начались восстановительные мероприятия во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами.

Атака на Одесскую область 12 декабря

Напомним, в ночь на сегодня в Одессе и области прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры области.

В ДТЭК сообщили, что пострадала их подстанция - это была уже 20-я подстанция, которая получила значительные повреждения в Одесской области. Также под удар в Одесской области попал объект другой энергетической компании.

Кроме того, во время ночной атаки на Одесский район были повреждены складские помещения, административное здание и гараж. Вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

