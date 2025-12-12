Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
В пятницу, 12 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В результате атаки поврежден паром под флагом Турции и возник пожар на одном из судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram.
"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что это в очередной раз доказывает, что РФ не только не воспринимает серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и пытается уничтожить нормальную жизнь в Украине.
"Сейчас в Одессе и Черноморске делается все для защиты жизни. Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины", - подчеркнул лидер страны.
Кулеба сообщил, что в Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно без пострадавших. Он добавил, что на борту одного из судов возник пожар.
В Одесском порту ранен работник частной компании, он получает медицинскую помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель.
"Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, которая обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков", - отметил министр.
Он рассказал, что сейчас проводится оценка состояния объектов и судов. Уже начались восстановительные мероприятия во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами.
Атака на Одесскую область 12 декабря
Напомним, в ночь на сегодня в Одессе и области прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры области.
В ДТЭК сообщили, что пострадала их подстанция - это была уже 20-я подстанция, которая получила значительные повреждения в Одесской области. Также под удар в Одесской области попал объект другой энергетической компании.
Кроме того, во время ночной атаки на Одесский район были повреждены складские помещения, административное здание и гараж. Вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели. Информация о погибших и пострадавших не поступала.