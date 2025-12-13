"Багато людей цього хочуть": Трамп зробив нову заяву про "мирний план" для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на всю складність, мирна угода щодо України могла б спрацювати. Він підкреслив, що багато людей хочуть побачити, як це працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що в досягненні миру в Україні є "значний прогрес".
"Подивимося, що станеться. Ми працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", - сказав він на одне із запитань щодо України.
Також у Трампа запитали, як працюватиме "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила Росія. На це він відповідати нічого не став.
"Я не хочу зараз про це говорити. Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати. І багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, що я хочу зробити - зупинити загибель 25 тисяч людей на місяць", - сказав Трамп.
Мирний план США і Донбас
Нагадаємо, що на даному етапі США, Україна і Європа продовжують працювати над мирний планом і обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, що визначає принцип відновлення після війни.
Водночас найскладнішим є питання територій, а саме Донбасу, який Вашингтон вимагає віддати, а Україна відкидає подібні пропозиції.
Зазначимо, що за даними Politico, лідери Європи розглядають можливість створення 40-кілометрової зони між лініями фронту України та РФ у рамках мирної угоди.
Згідно з ідеєю Європи, після створення такої зони туди мають намір відправити миротворців, які стежитимуть за дотриманням режиму припинення вогню. Водночас поки незрозуміло, скільки таких миротворців потрібно направити в нашу країну.
Крім того, Le Monde 12 грудня написало, що Україна нібито погодилася на створення "демілітаризованої зони" на Донбасі. Але пізніше радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував це.
Він пояснив, що йдеться не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки. Але все залежатиме від деталей, механізмів контролю та юридичних гарантій.
Також додамо, що вчора помічник Путіна Юрій Ушаков припустив, що після припинення вогню на Донбасі може не бути ні українських, ні російських військ. Щоправда, одразу ж виник нюанс. Замість цього, за його словами, там буде Росгвардія.