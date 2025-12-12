ua en ru
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе

Киев, Пятница 12 декабря 2025 11:16
UA EN RU
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента Украины опровергли информацию французского издания Le Monde о якобы готовности Киева согласиться на создание так называемой "буферной зоны" на Донбассе в рамках переговоров с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина журналистам.

В команде президента отмечают: интерпретации Le Monde являются некорректными.

Литвин пояснил, что советник главы ОП Михаил Подоляк говорил французскому изданию, не о согласии Украины, а о том, что теоретически могут обсуждаться различные модели безопасности - но все зависит от деталей, механизмов контроля и юридических гарантий.

То есть Подоляк отметил, что любое решение по таким вопросам может приниматься исключительно на самом высоком политическом уровне или народом Украины.

"Согласилась Украина или не согласилась - может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам", - добавил Литвин.

Что написало Le Monde о Донбассе и что вчера сказал Зеленский

Напомним, в публикации Le Monde высказывались тезисы о том, что Украина якобы согласилась на условия по формированию "демилитаризованной зоны", но при условии отвода войск с обеих сторон. Мол, эту ключевую для потенциального мирного соглашения уступку со стороны Украины также одобрили европейские лидеры.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что услышал все предложения американской стороны и фактически через них - российской по территории Донецкой области.

По его словам, эти подходы точно не соответствуют интересам Украины, однако диалог необходимо продолжать и искать адекватные решения.

Президент пояснил, что речь идет о различных моделях отвода войск - например, симметричный отход на 5 или 10 километров с обеих сторон, а также о необходимости международного мониторинга, как это происходит во многих конфликтах.

"Русские" хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а "русские" - демилитаризованной зоной", - рассказал вчера Зеленский.

Украинская позиция заключается в том, чтобы "стоять на местах", то есть на контактной линии. Между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, и все это еще не определено.

Однако Зеленский обратил внимание, что если предлагается "свободная экономическая" или "демилитаризованная" зона, где могут находиться только гражданские и полиция, то остается вопрос: что будет сдерживать российские войска от дальнейшего продвижения или инфильтрации под видом "гражданских".

Президент подчеркнул, что это серьезные вопросы и нет гарантий, что Украина согласится на такие условия. Он заявил, что если партнеры говорят о компромиссе, то он должен быть справедливым и сбалансированным для обеих сторон.

