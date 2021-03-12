Аварія суховантажу з українцями та засідання РНБО: новини за 11 березня

Біля берегів Румунії затонув суховантаж з українцями на борту, Рада нацбезпеки і оборони провела засідання, зниклу 7-річну дівчинку в Херсонській області знайшли мертвою. Детальніше про те, що сталося в четвер, 11 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Біля берегів Румунії затонув суховантаж з українцями на борту, є загиблі

11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж "Волго Балт 179" з українцями на борту. На даний момент відомо про не менш двох загиблих.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило список врятованих членів екіпажу

На об'єктах мережі АЗС Glusco пройшли обшуки. Її пов'язують з Медведчуком

11 березня, пройшли масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco. Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

В Службі безпеки України повідомили, що розкрили схему з тіньової реалізації палива, а орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні рішення РНБО

У четвер, 11 березня, в Офісі президента відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Серед основних питань було розслідування ратифікації Харківських угод та повернення підприємств у державну власність.

Нагадаємо, Данілов анонсував, що на наступному засіданні РНБО знову розглядатимуть питання введення санкцій. Однак проти кого планують вводити обмеження, тримають в таємниці.

Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія"

Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність "Партії Шарія". ОАСК відкрив провадження за цим позовом.

Позов ґрунтується на порушення в діяльності партії, виявлених правоохоронцями. Серед них - підробка підписів у документах при створенні партії.

7-річну Марійку, яку шукали майже тиждень, знайшли мертвою: її вбили

У Херсонській області виявили тіло 7-річної Марійки Борисової, яку майже тиждень шукали батьки, поліція, сусіди та волонтери з собаками. Дівчинка пропала ще 7 березня в селі Щасливе.

Тіло Марійки знайшли в старому сараї. Дівчинку сховали в мішок. Раніше це приміщення перевіряли кілька разів і сьогодні мішок виявив господар будинку. На місці працюють слідчі та криміналісти.

Поразки "Динамо" і "Шахтаря" та інші результати 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 11 березня, пройшли перші поєдинки 1/8 фіналу футбольної Ліги Європи. Обидва українські клуби - "Динамо" і "Шахтар", свої поєдинки програли.

Детальніше про всі сьогоднішні результати - в матеріалі РБК-Україна.

Україну накриє зимовою стихією з 15-градусним морозом: де буде найскладніша погода

Погода в Україні принесе снігопади, дощі і дощі з мокрим снігом, а в деяких областях нічна температура знизиться до -15 градусів. Така складна погода очікується вже в п'ятницю, 12 березня.

Окрім того, у п'ятницю в більшості областей України очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.