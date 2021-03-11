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Данілов про нібито наступ на Донбасі: армія не дозволить повторити 2014

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 17:56
Данілов про нібито наступ на Донбасі: армія не дозволить повторити 2014 Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов не знає про нібито підготовку наступу на Донбасі 15 березня. Однак українська армія вже не дозволить противнику зробити те, що було в 2014 році.

Про це він заявив на брифінгу.

Зокрема, йому задали питання про загострення ситуації на Донбасі і те, що бойовики заявляють про нібито підготовку українського наступу 15 березня.

"РНБО 24 години на добу отримує інформацію від всіх відповідних структур. Те, що стосується дат, 15 березня - це вже якась мантра. Незрозуміло, чому всі сьогодні говорять про 15 березня", - зазначив Данілов.

За його словами, керівництво країни розуміє, що відбувається на фронті. А за процесами стежать люди, які "знаходяться на своїх місцях".

"Наша армія вже не дозволить зробити те, що було в 2014 році, хто б це не був. Це зовсім інша армія", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Олексій Резніков виключив можливість того, що Російська Федерація зважиться на масштабний наступ, а також розповів, чому.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори щодо Донбасу постійно стають об'єктом дезінформації.

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