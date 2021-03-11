В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу . В "помаранчеву" зону додали Миколаївську область.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

За станом на 11 березня в Україні в "червоній" зоні карантину залишаються чотири області - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

"Помаранчевими" тепер є Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Інші регіони знаходяться в жовтій зоні карантину - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

При цьому в дев'яти регіонах перевищено показник госпіталізацій - в Івано-Франківській (136,7 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (116,4), Чернівецькій (91,6), Житомирській (86,9), Закарпатській (86,7), Миколаївській (74,1) та Хмельницькій (66) та Тернопільській (60,1) областях, а також у Києві (70,3).

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє переглянути обмеження у бік пом'якшення.