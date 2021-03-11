На об'єктах мережі АЗС Glusco проходять обшуки. Її пов'язують з Медведчуком

Сьогодні, 11 березня, проводяться масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco. Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

БК-Україна звернулося за коментарем до Служби безпеки України. У прес-службі не вказали назву мережі, де проходять обшуки, але уточнили, що розкрили схему з тіньової реалізації палива, а орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також за незаконне виробництво палива.

Слідство зазначає, що організатори схеми причетні до обігу і продажу неякісних нафтопродуктів. І ухиленням від сплати податків завдали держві шкоду у великих розмірах.

"В даний час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків в 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", - відзначили в прес-службі СБУ. Деталі справи обіцяють повідомити пізніше.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, масштабні обшуки проходять на об'єктах Glusco по всій країні.

Відзначимо, в 2017 року швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.