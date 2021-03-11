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На об'єктах мережі АЗС Glusco проходять обшуки. Її пов'язують з Медведчуком

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 16:44
На об'єктах мережі АЗС Glusco проходять обшуки. Її пов'язують з Медведчуком Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 11 березня, проводяться масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco. Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

БК-Україна звернулося за коментарем до Служби безпеки України. У прес-службі не вказали назву мережі, де проходять обшуки, але уточнили, що розкрили схему з тіньової реалізації палива, а орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також за незаконне виробництво палива.

Слідство зазначає, що організатори схеми причетні до обігу і продажу неякісних нафтопродуктів. І ухиленням від сплати податків завдали держві шкоду у великих розмірах.

"В даний час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків в 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", - відзначили в прес-службі СБУ. Деталі справи обіцяють повідомити пізніше.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, масштабні обшуки проходять на об'єктах Glusco по всій країні.

Відзначимо, в 2017 року швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.

Нагадаємо, в лютому Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти Медведчука.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, під санкції потрапляє все майно нардепа. Також під управління держави повернули так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Раніше також стало відомо, що Служба безпеки України допитала Медведчука у справі про його переговори з помічником президента Росії Володимира Путіна в 2014 році.

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