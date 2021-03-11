Біля берегів Румунії затонув суховантаж з українцями на борту, є загиблі

Сьогодні, 11 березня, біля берегів Румунії затонув суховантаж "Волго Балт 179" з українцями на борту. На даний момент відомо про не менш двох загиблих.

Про це повідомляє компанія Grup Servicii Petroliere (GSP).

Повідомляється, що екіпаж корабля складається з 13 осіб - всі вони громадяни України. Вдалося врятувати десять осіб, вони знаходяться в госпіталі корабля GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу.

Також повідомляється, що загинули двоє осіб, ще одна вважається зниклою безвісти. Пошукова опреация триває.

За уточненими даними, о 04:40 судно GSP Falcon отримало екстрене повідомлення з суховантажу "Волго Балт 179". Рятувальна операція почалася відразу в надзвичайно складних погодних умовах, оскільки хвилі досягали висоти 4 метрів.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, це російський суховантаж.