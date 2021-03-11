В Україні оголошено штормове попередження
У п'ятницю, 12 березня, у більшості областей України очікуються сильні пориви вітру. Через негоду синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.
Пориви вітру до 20 метрів на секунду завтра очікуються вночі на заході, а вранці та вдень у решті областей, крім східних. На дорогах країни, крім південно-східної частини, можлива ожеледиця.
У Карпатах синоптики прогнозують пориви вітру до 30 метрів на секунду, а також хуртовину та значний сніг вночі.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.
Фото: мапа погоди (facebook.com/ukrgmc.official)
Нагадаємо, через відлигу у західних областях прогнозують підтоплення, а в Карпатах можливе сходження лавин.
Додамо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у березні. Прогнозують, що дощі з мокрим снігом триматимуться ще довго.
Крім того, в Україну суне хуртовина. Синоптики назвали області, які опиняться під ударом негоди.