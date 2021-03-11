Данілов: на наступному засіданні РНБО продовжать розглядати санкції

На наступному засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) продовжать розглядати санкції проти окремих осіб. До самого засідання ЗМІ не дізнаються, проти кого саме будуть запроваджувати обмеження.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, його попросили прокоментувати можливе введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки в недавньому інтерв'ю прес-секретар президента Юлія Мендель на подібне питання відповіла "подивимося".

За словами Данілова, Мендель не працює в Апараті РНБО і він не може коментувати, що саме вона мала на увазі.

"Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти тих чи інших фізичних чи юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що санкції ініціюють Служба безпеки України, Кабмін, Верховна рада, Нацбанк і президент.

"На наступному засіданні обов'язково буде розглядатися санкційне питання. Кого це стосуватиметься, ви дізнаєтеся тільки після засідання РНБО", - додав Данілов.