Справа про заборону "Партії Шарія": стало відомо обґрунтування для подачі позову

Міністерство юстиції подало позов про заборону "Партії Шарія" , ґрунтуючись на порушення в діяльності партії, виявлених правоохоронцями. Серед них - підробка підписів у документах при створенні партії.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На протоколі про перейменування "Партії Шарія" майже всі підписи не є автентичним", - сказав джерело.

При цьому джерело РБК-Україна в Мін'юсті повідомив, що позов був поданий ще в минулу п'ятницю.

Пізніше в Службі безпеки України додали, що нормативною підставою позову стала стаття 21 закону України "про політичні партії в Україні".