Справа про заборону "Партії Шарія": стало відомо обґрунтування для подачі позову
Міністерство юстиції подало позов про заборону "Партії Шарія", ґрунтуючись на порушення в діяльності партії, виявлених правоохоронцями. Серед них - підробка підписів у документах при створенні партії.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
"На протоколі про перейменування "Партії Шарія" майже всі підписи не є автентичним", - сказав джерело.
При цьому джерело РБК-Україна в Мін'юсті повідомив, що позов був поданий ще в минулу п'ятницю.
Пізніше в Службі безпеки України додали, що нормативною підставою позову стала стаття 21 закону України "про політичні партії в Україні".
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Мін'юст подав в Окружний адміністративний суд Києва позов з проханням заборонити Партію Шарія". По цій справі ОАСК відкрив провадження. Засідання по справі призначено на 6 квітня.
Раніше у Мін'юсті повідомляли, що підставою для позову про заборону Партії Шарія" стали численні порушення Конституції і законів України.
Зазначимо, на початку березня СБУ виявила порушення під час перереєстрації "Партії Шарія". Правоохоронці виявили факт внесення неправдивих даних.
Також РБК-Україна писало, що 16 лютого Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Після того, як він двічі не з'явився на допит в СБУ, його оголосили в розшук.