Атмосферный фронт несет грозы: где в Украине 8 мая отступит жара и пройдут дожди

В каких областях вероятны дожди и грозы 8 мая

Эксперт рассказала, что в течение 8 мая деятельность атмосферного фронта обусловит кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.

Во второй половине дня и вечером дожди достигнут также:

Винницкой области;

Житомирской области;

Киевской области.

При этом осадки, по словам Диденко, "будут иметь локальный характер".

"На остальной территории Украины удержится сухая погода", - отметила метеоролог.

Что будет в пятницу с температурой воздуха

Температура воздуха завтра, по информации синоптика, снизится на западе - составит в течение дня лишь +18...+21 градус (а местами - даже +16...+18°C).

При этом самыми теплыми или даже жаркими ожидаются восточные области Украины. Там, по словам Диденко, может быть +25...+28°C.

На остальной территории страны в течение дня пятницы - около +22...+26°C.

Исходя из карты, обнародованной на официальном портале Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ночью местами может достигать отметки +14°С.

Прогноз погоды по Украине на 8 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Какой погоды ждать завтра в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, близость холодного атмосферного фронта завтра также снизит температуру воздуха.

"Однако до комфортных значений, будет около +23...+24 градусов", - уточнила синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Дождь с грозой в столице, исходя из ее данных, вероятен "скорее во второй половине дня".

"Жара в ближайшее время попустит, весна войдет в свои цветущие берега", - подытожила специалист.