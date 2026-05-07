Атмосферний фронт несе грози: де в Україні 8 травня відступить спека та пройдуть дощі

В яких областях ймовірні дощі та грози 8 травня

Експерт розповіла, що впродовж 8 травня діяльність атмосферного фронту зумовить короткочасні дощі та грози у західних областях України.

У другій половині дня та ввечері дощі досягнуть також:

Вінницької області;

Житомирської області;

Київської області.

При цьому опади, за словами Діденко, "матимуть локальний характер".

"На решті території України втримається суха погода", - зауважила метеоролог

Що буде у п'ятницю з температурою повітря

Температура повітря завтра, за інформацією синоптика, знизиться на заході - становитиме впродовж дня лише +18...+21 градус (а подекуди - навіть +16...+18°C).

При цьому найтеплішими чи навіть найспекотнішими очікуються східні області України. Там, за словами Діденко, може бути +25...+28°C.

На решті території країни впродовж дня п'ятниці - близько +22...+26°C.

Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря вночі місцями може сягати позначки +14°С.

Прогноз погоди по Україні на 8 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Якої погоди чекати завтра у Києві

У Києві, за словами Діденко, близкість холодного атмосферного фронту завтра також знизить температуру повітря.

"Проте до комфортних значень, буде близько +23...+24 градусів", - уточнила синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Дощ із грозою у столиці, виходячи з її даних, ймовірний "скоріше в другій половині дня".

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде в свої квітучі береги", - підсумувала спеціаліст.