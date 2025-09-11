Атака на Польшу готовилась еще с лета: ISW раскрыл замысел Кремля

Более 20 дронов атаковали Польшу неслучайно. Военные аналитики указывают на специальную подготовку и проверку НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики ISW отмечают, что масштабы вторжения свидетельствуют о тщательной подготовке. Вероятность того, что более 19 дронов одновременно сбились с курса или вышли из строя из-за технической ошибки, практически отсутствует.
Часть атакующих дронов оказалась моделью "Гербера", которую Россия использует для имитации "Шахедов" и провоцирования противовоздушной обороны.
По словам украинского эксперта Сергея Бескреснова, один из сбитых дронов был версией "Герберы" без камер - специально созданной для отвлечения ПВО.
Подготовка к атаке проявилась еще летом 2025 года. Польский журналист Марек Будзиш сообщал о фиксации российских беспилотников с польскими и литовскими SIM-картами в отчетах украинских военных. Это могло означать создание "коридоров" для ударов по территории НАТО.
Бескреснов также отмечал, что "Шахеды" с польскими SIM-картами появлялись еще до инцидента. Такие детали свидетельствуют о заранее спланированной операции 9-10 сентября с целью проверки реакции НАТО.
В ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши, которые заходили через Украину и Беларусь. Польская ПВО смогла сбить только четыре из них.
В Польше также нашли обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера". Москва заявила, что якобы не планировала удары по польской территории, но не объяснила, как дроны оказались там.
В Литве предупредили, что такие вторжения дронов на территорию НАТО могут перерасти в эскалацию, включая возможное применение военной силы.
Из-за атаки России активирована статья 4 НАТО, что позволило государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.
Как пишет Bloomberg, после налета российских дронов Польша впервые обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.