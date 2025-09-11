Атака на Польшу готовилась еще с лета: ISW раскрыл замысел Кремля

Аналитики ISW отмечают, что масштабы вторжения свидетельствуют о тщательной подготовке. Вероятность того, что более 19 дронов одновременно сбились с курса или вышли из строя из-за технической ошибки, практически отсутствует.

Часть атакующих дронов оказалась моделью "Гербера", которую Россия использует для имитации "Шахедов" и провоцирования противовоздушной обороны.

По словам украинского эксперта Сергея Бескреснова, один из сбитых дронов был версией "Герберы" без камер - специально созданной для отвлечения ПВО.

Признаки подготовки еще с лета

Подготовка к атаке проявилась еще летом 2025 года. Польский журналист Марек Будзиш сообщал о фиксации российских беспилотников с польскими и литовскими SIM-картами в отчетах украинских военных. Это могло означать создание "коридоров" для ударов по территории НАТО.

Бескреснов также отмечал, что "Шахеды" с польскими SIM-картами появлялись еще до инцидента. Такие детали свидетельствуют о заранее спланированной операции 9-10 сентября с целью проверки реакции НАТО.