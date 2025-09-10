"Никто в НАТО не в безопасности": Литва предупреждает об угрозе эскалации
Ситуации с вторжением российских беспилотников на территорию стран-членов НАТО могут перерасти в эскалацию, что приведет к "взаимному применению военной силы".
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.
По его словам, Литва очень заинтересована, возможно даже "больше всех", в избежании подобных ситуаций, а также тех, когда нужно применять военную силу.
"Мы очень заинтересованы - вероятно, больше всех в том, чтобы избежать таких сценариев... Сценариев, когда мы попадаем в ситуации, в которых мы применяем военную силу друг против друга", - сказал глава литовского МИД, отвечая на вопрос, не грозят ли такие инциденты втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.
При этом он отметил, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российского беспилотника в соседнюю Польшу было преднамеренным.
"В интересах всех, в том числе и России, избежать этого", - сказал министр.
НАТО также должно работать над укреплением противовоздушной обороны в странах Балтии и Польше, которые граничат с Россией или Беларусью, добавил Будрис.
"Шахеды" РФ в Польше
Воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября нарушили российские беспилотники - глава правительства страны Дональд Туск сообщил о 19 БпЛА, 4 из которых были сбиты.
Для ликвидации объектов применили авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.
Первые представители власти Польши утром 10 сентября провели экстренные заседания, а Варшава призвала НАТО задействовать Статью 4 Договора, предусматривающую консультации стран-членов в случае угрозы.
В НАТО дали формальный комментарий касаемо инцидента с дронами, заявив о тесном контакте генсека с польским руководством. Также в Альянсе избежали упоминания России, комментируя вторжение БпЛА в Польшу.
В ЕС заявили о солидарности с Польшей и намерении построить "стену против дронов" на восточном фланге, запустив проект за его наблюдением.
Дональд Туск заявил: хотя Польша ценит все проявления солидарности, "одних слов недостаточно", и Варшава будет просить "намного большей" поддержки от союзников по НАТО.