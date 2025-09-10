"Никто в НАТО не в безопасности": Литва предупреждает об угрозе эскалации

Ситуации с вторжением российских беспилотников на территорию стран-членов НАТО могут перерасти в эскалацию, что приведет к "взаимному применению военной силы".

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.

По его словам, Литва очень заинтересована, возможно даже "больше всех", в избежании подобных ситуаций, а также тех, когда нужно применять военную силу.

"Мы очень заинтересованы - вероятно, больше всех в том, чтобы избежать таких сценариев... Сценариев, когда мы попадаем в ситуации, в которых мы применяем военную силу друг против друга", - сказал глава литовского МИД, отвечая на вопрос, не грозят ли такие инциденты втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

При этом он отметил, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российского беспилотника в соседнюю Польшу было преднамеренным.

"В интересах всех, в том числе и России, избежать этого", - сказал министр.

НАТО также должно работать над укреплением противовоздушной обороны в странах Балтии и Польше, которые граничат с Россией или Беларусью, добавил Будрис.